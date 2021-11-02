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Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве

Lenta.ru
3 часа назад

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, встреча прошла в Москве. В ходе нее Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения.

Другие подробности переговоров в Совбезе не раскрыли.

В начале сентября ряд СМИ сообщил, что Патрушев и Бернс якобы провели встречу в Дели, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Однако тогда в пресс-службе аппарата Совбеза опровергли данную информацию и заявили, что в планах Патрушева встречи с главой ЦРУ не значилось.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь не стал комментировать возможность встречи секретаря Совбеза с директором ЦРУ в Индии.

Политика,Уильям Бернс,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,ЦРУ,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,
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