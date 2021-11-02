Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
Как отмечается, встреча прошла в Москве. В ходе нее Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения.
Другие подробности переговоров в Совбезе не раскрыли.
В начале сентября ряд СМИ сообщил, что Патрушев и Бернс якобы провели встречу в Дели, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Однако тогда в пресс-службе аппарата Совбеза опровергли данную информацию и заявили, что в планах Патрушева встречи с главой ЦРУ не значилось.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь не стал комментировать возможность встречи секретаря Совбеза с директором ЦРУ в Индии.