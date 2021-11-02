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В Госдуме объяснили плохим знанием географии фейк о российских танках на границе

Lenta.ru
44 минуты назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал новость американского издания Politico, сообщившего о якобы переброске российских танков к границам Украины и проиллюстрировавшего это снимками с белорусской границы. Его слова приводят «Известия».

В Госдуме объяснили фейк о российских танках на границе
Фото: ReutersReuters

Депутат объяснил этот фейк плохим знанием географии у западных читателей и граждан Евросоюза, на которых направлена публикация.

«Огромные просторы России для них вообще что-то неизведанное из теории космоса. Поэтому любой фейк, который запускают, где мы проводим учения, — будет это Дальний Восток или учения Тихоокеанского флота, или учения, которые проводятся в районе Оренбургской области, — для них это все граница с Украиной», — считает Водолацкий.

Также депутат заявил, что такими фейками поддерживается программа «анти-Россия», указав на размещение сил НАТО и США на территории Украины — страны, которая не входит ни в один из военных блоков. Тем самым, по мнению Водолацкого, создается определенный ажиотаж с целью отвлечь внимание европейцев от этой эскалации.

Ранее издание Politico сообщило о переброске российских танков к границам Украины. При этом в качестве доказательства были опубликованы спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

Политика,Виктор Водолацкий,НАТО,Госдума,ЕС,газета "Известия",
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