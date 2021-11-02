Путин заметил ситуацию с беспилотниками у границ России

«Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов», — пояснил он.