Путин назвал уникальный ресурс России

Президент России Владимир Путин во время видеообращения для саммита об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго назвал уникальный ресурс страны, который позволит внести вклад в спасение планеты от изменения климата. Глава государства посчитал таковыми лесные массивы страны, сообщают «Известия».

Президент записал обращение для конференции, посвященной управлению лесным хозяйством и землепользованием. Он подчеркнул, что Россия поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году — добиться цели планируют с помощью лесных экосистем.

Путин уточнил, что российские леса «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода» и составляют почти 20 процентов от всех мировых лесных массивов.

«Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления», — заявил президент.