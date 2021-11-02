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Путин назвал уникальный ресурс России

Lenta.ruиещё 2
42 минуты назад

Президент России Владимир Путин во время видеообращения для саммита об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго назвал уникальный ресурс страны, который позволит внести вклад в спасение планеты от изменения климата. Глава государства посчитал таковыми лесные массивы страны, сообщают «Известия».

Президент записал обращение для конференции, посвященной управлению лесным хозяйством и землепользованием. Он подчеркнул, что Россия поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году — добиться цели планируют с помощью лесных экосистем.

Путин уточнил, что российские леса «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода» и составляют почти 20 процентов от всех мировых лесных массивов.

«Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления», — заявил президент.

Путин заметил ситуацию с беспилотниками у границ России

Ранее более 100 мировых лидеров, в том числе России, США и Китая, на климатическом саммите договорились остановить вырубку и сжигание лесов для передачи территорий под строительство, ведения сельского хозяйства и других целей. Участники соглашения планируют к 2030 году обратить вспять процесс исчезновения лесных массивов и деградации земель.

Политика,Видео,Владимир Путин,газета "Известия",
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