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Лавров едва не увез в РФ семейную реликвию главы МИД Норвегии

Мария Иванова
2 минуты назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своей норвежской коллегой Анникен Витфельдт (Anniken Huitfeldt) оказался в неловкой ситуации, приняв семейную реликвию главы МИД за подарок. Об этом пишет издание Aftenposten.

Лавров едва не увез семейную реликвию главы МИД Норвегии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время обеда в Тромсе Витфельдт показала Лаврову старинную семейную реликвию – шкатулку, которая принадлежала ее деду.

«Многие в Норвегии хранят воспоминания, оставшиеся с военных лет. И я хотела бы показать вам дорогую и памятную вещь моей семьи», — заявила Витфельдт.

Глава дипломатического ведомства Норвегии отметила, что ее дед был в плену вместе с советскими солдатами, научился говорить по-русски и полюбил русскую поэзию.

Сергей Лавров принял протянутую ему шкатулку за подарок, поблагодарил за «бесценный сувенир» и отметил, что тот «найдет свое место в музее нашего министерства». В итоге недоразумение быстро разрешилось, а Анникен Витфельдт отреагировала на него улыбкой.

При этом главе МИД России Сергею Лаврову «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсе преподнесли вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии и книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах». Ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен сделавший этот подарок, пошутил, что вазу можно использовать для виски.

Политика,Сергей Лавров,МИД,
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