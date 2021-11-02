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Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней

RT на русском
1 час назад

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом. Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальные данные.

Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут самостоятельно принимать решения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на их территории.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии нерабочих дней на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с COVID-19 не наступит немедленно.

Власти Новгородской области объявили, что в регионе с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Политика,Михаил Мурашко,Анна Попова,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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