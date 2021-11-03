Стало известно о поездке Путина в Севастополь

Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Песков.
Затем, по словам представителя Кремля, глава государства "из Севастополя выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего госсовета Союзного государства" России и Белоруссии.