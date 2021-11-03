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Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе

ТАССиещё 9
1 час назад

Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стало известно о поездке Путина в Севастополь
Фото: ReutersReuters

"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Песков.

Затем, по словам представителя Кремля, глава государства "из Севастополя выйдет на видео-конференц-связь на заседание Высшего госсовета Союзного государства" России и Белоруссии.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, Песков пояснил, что изначально мероприятие и планировалось именно в таком удаленном режиме.
Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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