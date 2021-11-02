В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в вопросе о продлении нерабочих дней в стране после 7 ноября ориентироваться на официальную информацию, а не на слухи. Об этом пишет РИА Новости.

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«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», - заметил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков напомнил, что у региональных властей есть полномочия самостоятельно принимать решения по введению тех или иных антикоронавирусных мер.

«План действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.