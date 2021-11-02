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Путин направил приветствие участникам форума "Сообщество"

ТАССиещё 1
1 час назад

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума "Сообщество", отметив, что в центре его повестки находятся вопросы объединения усилий общественных организаций для поддержки граждан и медработников во время пандемии.

Путин направил приветствие участникам форума "Сообщество"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На площадке "Сообщества" представители некоммерческих, добровольческих организаций, СМИ, экспертных кругов из разных регионов России неизменно получают отличную возможность обсудить ключевые проблемы в жизни страны, обменяться накопленным опытом", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Путин отметил, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, форум состоялся и собрал большую аудиторию. "Сегодня вам вновь предстоит рассмотреть широкий круг общественно значимых задач, выработать единые подходы к их решению. И конечно, в центре повестки нынешнего форума - вопросы развития волонтерского движения, важности объединения усилий общественных организаций, направленных на поддержку медицинских работников и граждан, которые оказались в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями опасной пандемии", - подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что встреча пройдет в творческом и результативном ключе.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Мероприятие проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.

Политика,Владимир Путин,Общественная палата России,
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