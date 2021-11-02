Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19

"К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне", - сообщил Михаил Евраев на своей странице в соцсети.