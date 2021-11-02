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Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом и перешел на удаленный режим работы.

Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне", - сообщил Михаил Евраев на своей странице в соцсети.

По словам главы региона, в целом он чувствует себя неплохо. Михаил Евраев добавил, что благодаря вакцинации надеется перенести болезнь в легкой форме.

Политика,Михаил Евраев,
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