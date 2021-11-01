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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Елена Прошина
20 минут назад

В России никогда не было столько случаев заболевания коронавирусом, как сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было», - сказал глава государства на совещании с руководством министерства обороны и представителями ОПК.

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По мнению президента, новые вспышки COVID-19 происходят из-за того, что люди вовремя не проходят ревакцинацию.

«Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду», - заметил Путин.

Президент назвал вакцинацию лучшим способом защититься от коронавируса, при этом выразив надежду, что в скором времени появятся и действенные лекарственные препараты от COVID-19, работа над которыми активно ведется.

За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая заболевания коронавирусом. Накануне в стране был зарегистрирован новый антирекорд — 40 993 новых заболевших. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки — 1 163.

Политика,Видео,Владимир Путин,Министерство обороны,РИА Новости,
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