В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 85.07
Войти в почту

Путин пообещал россиянам скорое появление лекарств от коронавируса

News.ru
35 минут назад

Лекарства от коронавируса могут оказаться доступными россиянам в ближайшее время, однако куда лучшим средством от заболевания остаётся вакцинация. Об этом на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил президент России Владимир Путин. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Путин пообещал россиянам скорое появление лекарств от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что лекарственные препараты против коронавируса уже разрабатываются и будут использоваться в ближайшее время. Он также подчеркнул необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей в условиях пандемии и поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с ковидом.

У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших! Такого никогда не было, — заявил президент.

Ранее председатель «Совета матерей России», депутат Госдумы Татьяна Буцкая назвала «методом страуса» позицию россиян, которые не защищаются от COVID-19, думая, что их «пронесёт». Она напомнила, что количество тех, кто умирает от коронавируса, возрастает каждый день и россиянам следует объяснять необходимость прививок.

Политика,Татьяна Буцкая,Владимир Путин,Министерство обороны,Госдума,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители