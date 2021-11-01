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Путин предостерегал Байдена от создания новых военных баз США

News.ru
5 часов назад

Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве в июне этого года предостерегал его от попыток создать военные базы в странах Центральной Азии на фоне событий в Афганистане. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Путин предостерегал Байдена от создания новых военных баз США
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить при необходимости так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана, — процитировал Путина Лавров.

По словам главы МИД, подобные обращения были и к пакистанцам. Узбекистан публично заявил, что их конституция не предусматривает подобного рода действий с размещением военных баз на своей территории, Киргизия также публично устами президента заявила о том, что они не хотят этого, отметил Лавров. По его словам, «зная назойливость американцев», не исключено, что «они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой».

Ранее сообщалось, что неподалёку от Кабула у ЦРУ была секретная база. Как сообщают СМИ, на объекте проходили тренировки военных и допросы пленённых террористов.

Каких-либо официальных данных об этой базе нет. Единственным источником информации о расположении и о характере её назначения служат спутниковые снимки. Журналисты провели собственное расследование и смогли установить ряд важных фактов. Строительство объекта было начато осенью 2001 года, и изначально проект был запланирован как тюремный комплекс. Есть свидетельства, которые указывают на применение пыток и особых методов дознания.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,ЦРУ,МИД,
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