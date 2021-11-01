По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация с коронавирусом в России «легче не становится». Об этом пишет ТАСС.

В России с 30 октября по 7 ноября указом президента введены нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В регионах местные власти имеют право увеличить этот интервал по своему усмотрению, а также вводить антикоронавирусные ограничения для населения. 31 октября в России был зарегистрирован новый антирекорд по заражению коронавирусом — 40 993 подтвержденных случаев за сутки. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки — 1 163.

Официальный представитель Кремля сегодня отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается непростой, несмотря на нерабочие дни.

«Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что в условиях пандемии на главах регионов лежит дополнительная ответственность. При этом показатель эффективности борьбы региональных властей с коронавирусом «имеет важное значение для всей страны».

«Главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения санитарной безопасности граждан на фоне такой развивающейся инфекции», - подчеркнул Песков.