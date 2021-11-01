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Зюганов сообщил о проверке происшествия с Рашкиным внутри КПРФ

Национальная Служба Новостей
1 час назад

В КПРФ организована проверка случая с участием Валерия Рашкина на уровне контрольной комиссии. Об этом сообщил «Интерфаксу» лидер партии Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что любые выводы на этот счёт в данный момент недопустимы, они будут сделаны по итогам проверки.

Зюганов сообщил о проверке происшествия с Рашкиным внутри КПРФ
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Внутрипартийнное разбирательство этого вопроса поручено члену фракции КПРФ в Госдуме Юрию Синельщикову. Он руководит комиссией по борьбе с политическими репрессиями.

Зюганов считает, что на КПРФ развёрнута настоящая «массовая охота». Он напомнил, что недавно задерживали кандидатов в депутаты от партии, ещё «106 человек арестовали, на многих штрафы наложили, девять человек отсидели по 10 суток».

По данным Следственного комитета, в ночь на 29 октября в окрестностях населенного пункта Лысые Горы в лесу был незаконно убит лось, хотя охота на него не запрещена, но не была оформлена. На месте происшествия обнаружили автомобиль, в котором находились депутат Госдумы Валерий Рашкин и его знакомый. В багажнике лежали части разделанной туши животного.

Сам Рашкин заявил, что убитого лося они обнаружили случайно и хотели отвезти его в полицию. В дальнейшем недалеко от места разделки туши лося были найдены оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. По найденному охотничьему карабину с прицелом ночного видения, треноге и патронам будут проведены экспертизы.

Политика,Юрий Синельщиков,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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