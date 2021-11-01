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Лавров призвал не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
59 минут назад

Главной задачей для России является недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров призвал не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Прежде всего это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», – заявил Лавров в эфире канала «Россия 24».

По его словам, стабильность в этих государствах особенно важна для Москвы, поскольку практически со всеми центральноазиатскими союзниками у России безвизовый режим.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал условие исключения талибов (движение «Талибан» запрещено в России) из террористического списка.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Валдайский клуб,Талибан,
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