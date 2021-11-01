Лавров призвал не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран

Главной задачей для России является недопущение дестабилизации соседних с Афганистаном республик Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Прежде всего это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», – заявил Лавров в эфире канала «Россия 24».