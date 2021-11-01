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В Госдуме предложили дать привитым скидку на проездные

Газета.Ru
19 минут назад

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию. Об этом пишет RT.

В Госдуме предложили дать привитым скидку на проездные
Фото: DepositphotosDepositphotos

Власов обратился с инициативой к главе Минтруда Антону Котякову. Депутат напомнил, что власти продолжают разрабатывать меры поддержки граждан в целях стимулирования вакцинации и выработки коллективного иммунитета. Законодатель предложил, чтобы вакцинированные могли пользоваться вышеупомянутой скидкой в течение полугода после второй прививки.

По мнению парламентария, такая льгота могла бы стать значимым материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Кроме того, данная мера снизила бы риск распространения коронавируса за счет роста числа вакцинированных, считает депутат.

Ранее власти РФ поддержали предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации, соответствующие рекомендации направлены в регионы.

Политика,Социология,Антон Котяков,Василий Власов,Минтруд,Госдума,
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