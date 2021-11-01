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«Я еду работать»: Поклонская заявила, что не боится угроз Украины об экстрадиции

Вечерняя Москваиещё 4
21 минуту назад

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз со стороны Украины об экстрадиции, которой, по ее словам, больше нечего делать, кроме как строить планы, направленные против России.

Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать, — цитирует посла РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание Киева по поводу назначения Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. Политик предложила Украине вначале разобраться в собственной правоприменительной практике, прежде чем пытаться использовать ее в других странах.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

В 2016 году юриста избрали депутатом Государственной думы РФ. В 2021 году она не стала переизбираться и 12 октября ее полномочия истекли.
Политика,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,Госдума,МИД,РИА Новости,
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