Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз со стороны Украины об экстрадиции, которой, по ее словам, больше нечего делать, кроме как строить планы, направленные против России.

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— Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать, — цитирует посла РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание Киева по поводу назначения Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. Политик предложила Украине вначале разобраться в собственной правоприменительной практике, прежде чем пытаться использовать ее в других странах.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.