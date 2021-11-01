Медведев обвинил Европу в «пещерной логике» во время пандемии

Общечеловеческие ценности в Европе во время пандемии COVID-19 уступили национальному эгоизму. Западные страны наделали много ошибок в попытках защитить свои геополитические интересы. Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, пишет «Российская газета».
По его словам, пандемия наглядно продемонстрировала разрозненность европейских стран перед лицом масштабной катастрофы, которая коснулась всего мира. Как утверждает Медведев, Европа никак не отреагировала на призывы к взаимопомощи и толерантности, предложение прекратить огонь в «горячих точках» и просьбы отменить мешающие работе медиков санкции. Все это, подчеркивает Медведев, проявления национального эгоизма, параноидальных страхов и «пещерной логики», зародившейся еще во времена Холодной Войны. В конце концов общечеловеческие ценности проиграли обыкновенным геополитическим интересам, заключил Медведев.
Он также заявил, что весной 2021 года Россия вступила в пятую фазу пандемии COVID-19, и скорость распространения вируса вновь увеличились. Уровень заболеваемости поднялся до исторического максимума и сейчас колеблется на критическом уровне.