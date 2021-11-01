Медведев обвинил Европу в «пещерной логике» во время пандемии

Общечеловеческие ценности в Европе во время пандемии COVID-19 уступили национальному эгоизму. Западные страны наделали много ошибок в попытках защитить свои геополитические интересы. Об этом заявил Дмитрий Медведев , заместитель председателя Совета Безопасности России , пишет «Российская газета» .

По его словам, пандемия наглядно продемонстрировала разрозненность европейских стран перед лицом масштабной катастрофы, которая коснулась всего мира. Как утверждает Медведев, Европа никак не отреагировала на призывы к взаимопомощи и толерантности, предложение прекратить огонь в «горячих точках» и просьбы отменить мешающие работе медиков санкции. Все это, подчеркивает Медведев, проявления национального эгоизма, параноидальных страхов и «пещерной логики», зародившейся еще во времена Холодной Войны. В конце концов общечеловеческие ценности проиграли обыкновенным геополитическим интересам, заключил Медведев.