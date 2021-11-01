Медведев заявил о пятой фазе пандемии

Весной 2021 года Россия вступила в пятую фазу пандемии COVID-19, во время которой темпы заражения вновь увеличились. В настоящий момент они достигли почти критического уровня. Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на «Российскую газету».

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По его словам, пятая фаза пандемии, в которую Россия вступила этой осенью, длится до сих пор. Уровень заболеваемости вырос до исторического максимума, который удалось зафиксировать благодаря большому объему тестирования. Сейчас этот уровень колеблется на высоком, почти критическом уровне, массовая вакцинация продолжается, заявил Медведев.

Он отметил, что массовое распространение COVID-19 вынудило людей жить в «новой реальности», которая требует взвешенных и продуманных решений. Пандемию, как считает Медведев, можно победить только долгой «окопной» войной, и сражаться следует всем миром, невзирая на трудности и чьи-либо политические амбиции.