В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Лавров рассказал о передаче предложений РФ по «нормандскому формату»

News.ru
23 минуты назад

Россия передала свои предложения по наполнению новой встречи коллегам по «нормандскому формату», но ответных предложений пока не поступало. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров рассказал о передаче предложений РФ по «нормандскому формату»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить следующий контакт в «нормандском формате», неважно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, — сказал он.

Лавров подчеркнул, что коллеги по «нормандской четвёрке» всё еще не передали российской стороне «своё видение ожидаемых результатов».

Ранее глава дипломатической миссии ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр во время своего посещения Екатеринбурга сообщил о подготовке к саммиту министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки». Дата встречи глав МИД Германии, России, Украины и Франции ещё не назначена. Данный вопрос обсудили во время последней встречи президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкретные шаги России к переговорам способны увеличить шансы на встречу в «нормандском формате». «Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них с июня 2014 года принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признают Минские соглашения и согласованный в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению. Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась 10 декабря 2019 года в Париже. Тогда стороны договорились о перемирии на линиях соприкосновения в Донбассе, внесении в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» (сокращённое изложение положений Минских соглашений) и о закреплении особого статуса этого региона в конституции.

Политика,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители