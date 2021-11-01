Лавров рассказал о передаче предложений РФ по «нормандскому формату»

Россия передала свои предложения по наполнению новой встречи коллегам по «нормандскому формату», но ответных предложений пока не поступало. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров .

Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить следующий контакт в «нормандском формате», неважно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, — сказал он.

Ранее глава дипломатической миссии ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр во время своего посещения Екатеринбурга сообщил о подготовке к саммиту министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки». Дата встречи глав МИД Германии, России, Украины и Франции ещё не назначена. Данный вопрос обсудили во время последней встречи президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель .

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкретные шаги России к переговорам способны увеличить шансы на встречу в «нормандском формате». «Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них с июня 2014 года принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признают Минские соглашения и согласованный в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению. Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась 10 декабря 2019 года в Париже. Тогда стороны договорились о перемирии на линиях соприкосновения в Донбассе, внесении в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» (сокращённое изложение положений Минских соглашений) и о закреплении особого статуса этого региона в конституции.