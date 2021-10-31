В КПРФ могут рассмотреть вопрос об исключении Рашкина

В КПРФ могут рассмотреть вопрос об исключении депутата Госдумы Валерия Рашкина из партии, но только в случае, если его вина будет доказана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает URA.RU со ссылкой на источники в партии.

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При этом в КПРФ призывают дождаться окончания расследования для того, чтобы понять причастность Рашкина к незаконной охоте.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. При осмотре в багажнике был обнаружен труп лося. Сам политик объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.