New York Times узнала о тайных переговорах между Россией и США

Чиновники администрации США и представители России ведут не афишируемые публике, но интенсивные межгосударственные переговоры. Об этом рассказала американская газета The New York Times.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание утверждает, что с момента июньской встречи в Женеве президентов Владимира Путина и Джо Байдена делегации ответственных вашингтонских чиновников как минимум три раза побывали в Москве. Параллельно проходили встречи на территории третьих стран, включая Швейцарию и Финляндию.

Сообщается, что советник Белого дома Энн Нойбергер, курирующая вопросы кибербезопасности, неоднократно связывалась с российскими специалистами подобного ранга. Издание утверждает, что несколько недель назад в ходе таких контактов американцы передали российской стороне данные о ряде хакеров, замешанных в атаках на территории США.

В материале говорится, что в Вашингтоне ожидают задержаний злоумышленников на основании полученной российскими спецслужбами информации. Таким образом, Белый дом намерен проверить, насколько серьезно Россия настроена на сотрудничество в области кибербезопасности.

Чиновники из России и США оценивают результаты взаимодействия как малопродуктивные, однако считают их полезными с точки зрения сдерживания напряженности в российско-американских отношениях, утверждает газета.