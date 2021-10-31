В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

New York Times узнала о тайных переговорах между Россией и США

Елена Прошина
5 минут назад

Чиновники администрации США и представители России ведут не афишируемые публике, но интенсивные межгосударственные переговоры. Об этом рассказала американская газета The New York Times.

New York Times узнала о тайных переговорах между Россией и США
Фото: ТАССТАСС

Издание утверждает, что с момента июньской встречи в Женеве президентов Владимира Путина и Джо Байдена делегации ответственных вашингтонских чиновников как минимум три раза побывали в Москве. Параллельно проходили встречи на территории третьих стран, включая Швейцарию и Финляндию.

Сообщается, что советник Белого дома Энн Нойбергер, курирующая вопросы кибербезопасности, неоднократно связывалась с российскими специалистами подобного ранга. Издание утверждает, что несколько недель назад в ходе таких контактов американцы передали российской стороне данные о ряде хакеров, замешанных в атаках на территории США.

В материале говорится, что в Вашингтоне ожидают задержаний злоумышленников на основании полученной российскими спецслужбами информации. Таким образом, Белый дом намерен проверить, насколько серьезно Россия настроена на сотрудничество в области кибербезопасности.

Чиновники из России и США оценивают результаты взаимодействия как малопродуктивные, однако считают их полезными с точки зрения сдерживания напряженности в российско-американских отношениях, утверждает газета.

Один из собеседников издания заявил, что глобальное отношение Белого дома к нынешнему российскому руководству не изменилось. Но при этом страны в состоянии сотрудничать по таким вопросам как контроль над вооружениями, иранская ядерная программа и Северная Корея.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,New York Times,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители