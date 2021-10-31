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Американский аналитик рассказал, как положить конец вражде РФ и США

Елена Прошина
1 час назад

США следует отказаться от политики навязывания своих ценностей другим странам, если она хочет сближения с Россией. Материал такого содержания опубликовал The American Conservative.

Американский аналитик рассказал, как положить конец вражде РФ и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия испытала на себе и коммунизм, и либерализм, и ей не понравилось ни то, ни другое. Мы должны найти в себе силы отставить в сторону наш универсализм и найти то, что сближает нас с другими полюсами цивилизации», — пишет автор издания Майка Медоукрофт.

По его мнению, Россия необходима США в качестве союзника для глобального противодействия Китаю. В публикации также говорится, что российским властям следует считать Пекин более серьезным противником, по сравнению с Америкой.

В материале констатируется, что деятельность США на мировой арене будет восприниматься в России как угрожающая до тех пор, пока американцы не прекратят свой «крестовый поход в защиту либерализма». Именно это, а не уровень военной активности Америки в Европе, является ключевым фактором в восприятии властями РФ заокеанского соперника.

Статья призывает поменять суть поведения Вашингтона в мире. В данный момент, отмечает автор публикации, американский подход отвергает любые отклонения от классических либеральных постулатов. Именно поэтому американские политики неизменно стремятся перекроить внутреннее устройство прочих страны мира в соответствии с либеральным клише, говорится в материале.

Политика,
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