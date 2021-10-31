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Путин заявил об ускорении глобального потепления в России

Елена Прошина
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что температура воздуха в России растет быстрее, чем среднемировая. За 10 лет она поднялась на полградуса, сообщает ТАСС.

Путин заявил об ускорении глобального потепления в России
Фото: ТАССТАСС

Сегодня глава государства выступил на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции и посвятил речь проблемам климата. Он рассказал, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза.

«За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса», - сказал Путин. При этом в Арктике скорость потепления еще выше.

По словам президента, Россия испытывает последствия глобального потепления на себе, сталкиваясь с опустыниванием, эрозией почв и таянием вечной мерзлоты.

Путин добавил, что российская сторона выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Россия снижает выбросы парниковых газов, модернизирует электроэнергетику, и переходит на более экологичную добычу нефти.

Ранее группа ученых изучила океанические воды рядом с 30-километровым ледником Леконт на Аляске. Оказалось, что скорость его таяния превышает рассчитанные ранее показатели.

Политика,Владимир Путин,ООН,ИТАР-ТАСС,
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