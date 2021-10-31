Лаврову удалось поговорить с Байденом «на полях» G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом «на полях» саммита G20 в Италии, передает РИА «Новости».

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Он пообщался с американским лидером за ужином 30 октября, уточнил министр. О темах разговора он не рассказал.

Однако с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на саммите «двадцатки» в Риме он не увиделся. Более того, Лавров даже не в курсе, присутствует ли Блинкен на съезде.