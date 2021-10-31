Лаврову удалось поговорить с Байденом «на полях» G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом «на полях» саммита G20 в Италии, передает РИА «Новости».
Он пообщался с американским лидером за ужином 30 октября, уточнил министр. О темах разговора он не рассказал.
Однако с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на саммите «двадцатки» в Риме он не увиделся. Более того, Лавров даже не в курсе, присутствует ли Блинкен на съезде.
Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Впервые в истории он проходит в Италии. Лавров принимает в нем участие в очном формате, президент России Владимир Путин - по видеосвязи.