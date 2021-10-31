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«К угрозам готовы»: Лавров угрожающе высказался о политике США

Ювелина Бернст
50 минут назад

США пытаются подтолкнуть прибрежные страны к конфронтационной политике, отправляя эсминец в акваторию Черного моря, но Россия «готова к любым угрозам». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

«К угрозам готовы»: Лавров угрожающе высказался о политике США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие действия Вашингтона не добавляют стабильности, отметил Лавров. Тем не менее, Россия готова к любому развитию событий, подчеркнул министр.

«Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации», — сказал Лавров.

Он напомнил, что демонстрация флага ВМС Соединенных Штатов в Черном море - не единичный случай. В частности, несколько раз США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России.

Лавров также заметил, что планы НАТО по созданию новых военно-морских баз на черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. О других намерениях Североатлантического альянса России неизвестно. Однако факты говорят о том, что НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией, добавил Лавров.

Ранее в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота.

Накануне ВМС США сообщило, что штабы Шестого флота американского ВМС и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях «для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».

Политика,Сергей Лавров,НАТО,РИА Новости,
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