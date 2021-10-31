Прилепин рассказал о новом плане США остановить «Северный поток — 2»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель, бывший боец самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин рассказал о раскручиваемом на Западе новом предлоге для ввода санкций, направленных на срыв запуска газопровода «Северный поток - 2». Его слова приводит URA.RU.

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«Никто ничего не стягивает никуда. Это способ вызвать санкции против России, максимально запустить санкционный процесс касательно „Северного потока-2“», — сообщил Прилепин.

Так он прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что представители властей США и Европы обеспокоены увеличением военного присутствия России вблизи украинских границ.

В частности, издание The Washington Post рассказало о привлекших внимание западных наблюдателей видеороликах в соцсетях, на которых якобы была зафиксирована переброска соединений российских вооруженных сил к югу и западу от украинской границы. Американцы восприняли это как доказательство стягивания танковых и ракетных частей РФ в направлении Украины.

Издание считает, что это признак перехода конфликта в Донбассе в новую фазу. В пользу своей версии оно привело недавний захват украинскими ВС поселка Старомарьевка, находившегося в нейтральной зоне разграничения, а также удар по позициям ополченцев с применением беспилотника Bayraktar, приобретенного Киевом у Турции.