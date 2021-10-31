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МИД: США разрушили консульские услуги в России

Елена Прошина
37 минут назад

Вашингтон по своей инициативе сокращал число сотрудников консульства в российской дипломатической миссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

МИД: США разрушили консульские услуги в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что США сокращали численность их дипломатического состава именно на направлении выдачи виз, — это исключительно и только ответственность, прерогатива и право самих США», — сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметила Захарова, причина сокращения сотрудников на этом направлении в том, что «все идет к разрушению консульских услуг США, которые они оказывали на территории нашей страны».

«Они говорили, что они перераспределяют людей и берут их с консульского направления, отправляют на другие направления и поэтому не могут выдавать россиянам визы. Это же ерунда по одной простой причине: других направлений, которые у них активно бы работали, просто нет», — считает представитель ведомства.

При этом посольство Соединенных Штатов не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлениях работы, причем последнее тесно связано с выдачей виз студентам и организованным группам, — подчеркнула дипломат.

Как сообщалось ранее, в посольстве США уточнили порядок выдачи не иммиграционных виз россиянам. Как заверили в американском дипломатическом ведомстве, заявления на такие документы граждане России могут подавать в любых посольствах и консульствах США. Такое решение связано с тем, что с мая посольство США в Москве прекратило приём соответствующих заявлений.

Политика,Мария Захарова,МИД,газета "Известия",
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