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Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от COVID-19

ТАСС
27 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации.

Лавров отметил важность одобрения российских вакцин
Фото: ТАССТАСС

"Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Гебрейесуса на полях саммита Группы двадцати в Риме.

На Смоленской площади добавили, что основное внимание на встрече было уделено вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией на фоне новой волны роста заболеваемости в мире.
Политика,Сергей Лавров,ВОЗ,МИД,
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