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ЕС попросил МИД России решить проблему с QR-кодами для дипломатов

Lenta.ru
33 минуты назад

Европейский союз выразил надежду на скорое решение проблемы с QR-кодами для дипломатов и попросил Министерство иностранных дел (МИД) России оказать содействие для выхода из ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Евросоюза в Москве.

ЕС обратился к России по ситуации с QR-кодами
Фото: ТАССТАСС

В ЕС обратили внимание, что российская сторона должна обеспечить всем членам дипломатической миссии свободу передвижения. В представительстве указали, что поддерживают регулярный контакт с МИД РФ по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию.

«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая в том числе предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», — пояснили в представительстве.

Ранее иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды. Посольства направили летом на Смоленскую площадь коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, получившим западные вакцины. Однако из-за скорой отмены кодов вопрос потерял актуальность и остался нерешенным.
Политика,МИД,ЕС,
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