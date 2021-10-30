ЕС обратился к России по ситуации с QR-кодами

«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая в том числе предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», — пояснили в представительстве.