ЕС обратился к России по ситуации с QR-кодами

Европейский союз выразил надежду на скорое решение проблемы с QR-кодами для дипломатов и попросил Министерство иностранных дел (МИД) России оказать содействие для выхода из ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Евросоюза в Москве.
В ЕС обратили внимание, что российская сторона должна обеспечить всем членам дипломатической миссии свободу передвижения. В представительстве указали, что поддерживают регулярный контакт с МИД РФ по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию.
«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая в том числе предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», — пояснили в представительстве.