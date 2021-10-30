Иностранные дипломаты, которые вакцинировались препаратами, не зарегистрированными в России, не могут получить QR-коды даже после обращения в МИД. Аналогичные проблемы возникли у российских дипломатов за рубежом. В конце октября в Москве и других городах России вновь ввели локдаун и систему QR-кодов, которые дают доступ в те или иные заведения.

Как сообщил РБК, летом ряд посольств западных стран направили в МИД России коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, которые привились у себя на родине.

Однако из-за того, что система QR-кодов летом 2021-го работала всего 3 недели — с 28 июня по 19 июля — вопрос быстро потерял актуальность.

«Первоначально министерство отреагировало положительно, и некоторые дипломаты получили QR-коды. Однако позднее подход министерства изменился, получить QR-коды стало невозможно», — пояснили изданию в представительстве Евросоюза.

Там добавили, что решение вопроса могло бы ускорить взаимное признание цифровых COVID-сертификатов.

Восемь опрошенных изданием дипломатов так и не получили QR-коды. Некоторые решили повторно привиться уже российской вакциной, чтобы получить документ.

«Учитывая, что введение QR-кодов находится в начальной стадии, трудно оценить их реальные последствия для работы и функционирования посольства», — сообщили в посольстве Польши в Москве.