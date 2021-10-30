Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

Фото: ТАСС ТАСС

"Игорь Леонидович Кириллов - легенда отечественного телевидения, уникальный ведущий, многогранный, творчески одаренный человек. Без преувеличения - голос нашей страны. Игорь Леонидович был олицетворением лучших традиций дикторского искусства и ораторского мастерства", - отметил Мишустин.

Кириллов многие годы выходил в эфир информационной программы "Время" и рассказывал о важных событиях, которые происходили в стране и мире, говорится в телеграмме премьера.

"Вместе с ним миллионы зрителей узнавали о запуске первого искусственного спутника Земли, смотрели парад Победы на Красной площади, встречали праздники", - добавил Мишустин.