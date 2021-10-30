Зюганов прокомментировал ситуацию с Рашкиным и убитым лосем

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина в связи с его обвинением в нарушении правил охоты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

«Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Юрию Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии. Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области», - заявил Зюганов.

Видео дня

Напомним, что инцидент с участием Рашкина произошел ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Тогда, реагируя на сообщения о стрельбе в охотугодьях, на место происшествия выехали участковый местной полиции и представитель регионального Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

В ходе поверки они обнаружили в угодьях автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился Рашкин. В машине оказалась разделанная туша лося, а также окровавленные ножи и топор. Депутат пояснил сотрудникам, что гулял по лесу и наткнулся на лежащую тушу убитого неизвестными людьми лося. В компании с приятелем, он якобы разделал ее, погрузил в машину и ехал сообщать о произошедшем властям.

В хоте беседы сотрудники полиции заподозрили, что Рашкин пьян. Они предложили ему пройти медосвидетельствование на предмет опьянения, но депутат отказался. По этому поводу в его отношении составлен соответствующий административный протокол. За такое нарушение водителю грозит лишение прав.

Позднее стало известно, что по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело в рамках статьи 258 УК РФ – «незаконная охота». Она подразумевает наказание в виде штрафа на 500 000 – 1 000 000 рублей или тюремное заключение на срок до двух лет.

После этого сотрудники полиции нашли недалеко от места разделки туши охотничий карабин с прицелом ночного видения, а также треногу и патроны к нему. Вместе с оружием было найдено разрешение на него и охотничий билет на имя Рашкина В.Ф.

Напомним, что Рашкин, будучи депутатом Госдумы, пользуется неприкосновенностью. Он может стать подозреваемым по уголовному делу только с согласия депутатов Думы на основании представления генпрокурора России.