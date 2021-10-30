Путин оценил сроки пандемии коронавируса

Владимир Путин в ходе выступления в режиме видеоконференции на G20 заявил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает ТАСС

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По словам президента России, вирус продолжает мутировать, а потому важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.