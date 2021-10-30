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Путин оценил сроки пандемии коронавируса

Lenta.ru
1 час назад

Владимир Путин в ходе выступления в режиме видеоконференции на G20 заявил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает ТАСС

Путин оценил сроки пандемии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента России, вирус продолжает мутировать, а потому важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Путин назвал последствия обязательной вакцинации

Ранее в ходе выступления Путин заявил о рисках возникновения глобальной инфляции в мире. Российский лидер отметил, что повышение общего уровня цен на товары и услуги может произойти из-за роста дефицитов бюджетов разных стран мира.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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