Путин: бюджет России в текущем году будет профицитным

«В целом по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017-2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8%, то в 2020-м на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%, а в этом году хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне — 8,7%. Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020-2021 годы придется на Соединённые Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем, от положения в этой экономике зависит вся мировая», — добавил Путин.