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Путин: бюджет России в текущем году будет профицитным

RT на русскомиещё 3
1 час назад

Россия нормализовала свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным, заявил во время пленарного заседания G20 российский президент Владимир Путин.

Путин: бюджет России в текущем году будет профицитным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России в 2020-м году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения, дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — сказал глава государства.

Он добавил, что также Россия ужесточила денежно-кредитную политику.

«В целом по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017-2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8%, то в 2020-м на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%, а в этом году хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне — 8,7%. Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020-2021 годы придется на Соединённые Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем, от положения в этой экономике зависит вся мировая», — добавил Путин.

В сентябре российский президент заявил, что во время пандемии COVID-19 Россия направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей.

Политика,Владимир Путин,
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