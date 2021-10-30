"В случае же "неожиданно холодной" зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии", - констатировал секретарь СБ РФ. По его мнению, "нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене".