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Патрушев: под маской заботы об экологии Запад заставляет Украину отказаться от газа из РФ

ТАССиещё 1
54 минуты назад

Запад, якобы заботясь об окружающей среде, заставляет Украину отказаться от дешевого российского газа, уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа", - сказал Патрушев в интервью, опубликованном в субботу на сайте kp.ru.

"В случае же "неожиданно холодной" зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии", - констатировал секретарь СБ РФ. По его мнению, "нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене".

Патрушев также обратил внимание, что, "добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит "грязное" производство за свои границы, но еще и с введением так называемого углеродного налога планирует облагать продукцию такого производства платежами".

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В интервью, которое секретарь Совбеза РФ дал накануне открытия международной конференции по климату в Глазго, он призвал задуматься, "может быть, одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено "грязное" производство "чистых" технологий?"

Политика,Видео,Николай Патрушев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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