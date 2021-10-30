Правила и прививка: Названы условия празднования Нового года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут отпраздновать Новый год привычным образом, если будут придерживаться всех правил профилактики COVID-19 в период нерабочих дней. Она подчеркнула, что правильным будет отказаться от большой компании и провести время со своим постоянным кругом общения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал «Россия 1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, важно не только следовать всем правилам профилактики коронавируса, но и вакцинироваться. Тогда Новый год пройдет «по-привычному».

Глава Роспотребнадзора надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости COVID-19. Она утверждает, что основные причины нового масштабного распространения коронавируса — отсутствие должного контроля за соблюдением мер профилактики и игнорирование населением смертельной угрозы.

По словам Поповой, три дополнительных нерабочих дня помогут снизить количество контактов между людьми и сократить риск заболевания. Это позволит сбить новую волну COVID-19 и сохранить человеческие жизни и здоровье, заключила глава Роспотребнадзора.