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Попова рассказала, что необходимо для привычного празднования Нового года

Елена Прошина
5 минут назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут отпраздновать Новый год привычным образом, если будут придерживаться всех правил профилактики COVID-19 в период нерабочих дней. Она подчеркнула, что правильным будет отказаться от большой компании и провести время со своим постоянным кругом общения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал «Россия 1».

Правила и прививка: Названы условия празднования Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, важно не только следовать всем правилам профилактики коронавируса, но и вакцинироваться. Тогда Новый год пройдет «по-привычному».

Глава Роспотребнадзора надеется, что нерабочие дни помогут сбить волну заболеваемости COVID-19. Она утверждает, что основные причины нового масштабного распространения коронавируса — отсутствие должного контроля за соблюдением мер профилактики и игнорирование населением смертельной угрозы.

По словам Поповой, три дополнительных нерабочих дня помогут снизить количество контактов между людьми и сократить риск заболевания. Это позволит сбить новую волну COVID-19 и сохранить человеческие жизни и здоровье, заключила глава Роспотребнадзора.

С 30 октября в России начал действовать режим нерабочих дней. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, они продлятся до 7 ноября. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки региональные власти могут продлить их.

Политика,Анна Попова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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