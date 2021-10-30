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Россия и США договорились информировать друг друга об инцидентах в киберсфере

Елена Прошина
46 минут назад

Россия и США договорились предоставлять друг другу оперативную информацию об инцидентах в кибернетической сфере. Это соглашение состоялось в рамках диалога двух стран по поводу кибербезопасности. Об этом на пресс-конференции заявил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, пишет ТАСС.

Россия и США договорились по поводу работы киберсфере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, диалог России и США по кибербезопасности был перезапущен. В его рамках обе страны взяли на себя обязательства сообщать друг другу об инцидентах в киберсфере. При этом дипломат отметил, что у Москвы есть определенные озабоченности относительно действий Вашингтона. Однако со своей стороны Россия сделает все возможное, чтобы информировать США о проблемах в сфере кибербезопасности, подчеркнул Небензя.

Дипломат также отметил, что Россия и США подготовили проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об ответственном поведении в киберпространстве. В заключение он сказал, что еще год назад о таком никто не мог даже мечтать.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности. Российский лидер заявил, что это чрезвычайно важный вопрос, так как стороны неоднократно посылали друг другу запросы по поводу кибератак.

Политика,Интернет,Василий Небензя,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,ИТАР-ТАСС,
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