Россия и США договорились по поводу работы киберсфере

Россия и США договорились предоставлять друг другу оперативную информацию об инцидентах в кибернетической сфере. Это соглашение состоялось в рамках диалога двух стран по поводу кибербезопасности. Об этом на пресс-конференции заявил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, пишет ТАСС.

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По его словам, диалог России и США по кибербезопасности был перезапущен. В его рамках обе страны взяли на себя обязательства сообщать друг другу об инцидентах в киберсфере. При этом дипломат отметил, что у Москвы есть определенные озабоченности относительно действий Вашингтона. Однако со своей стороны Россия сделает все возможное, чтобы информировать США о проблемах в сфере кибербезопасности, подчеркнул Небензя.

Дипломат также отметил, что Россия и США подготовили проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об ответственном поведении в киберпространстве. В заключение он сказал, что еще год назад о таком никто не мог даже мечтать.