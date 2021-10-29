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В Кремле анонсировали военные совещания Владимира Путина в Сочи

Говорит Москва
1 час назад

Президент проведёт их в начале ноября.

В Кремле анонсировали военные совещания Путина в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Владимир Путин традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. Последняя серия таких совещаний состоялась в мае, в течение трёх дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооружённых сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.

Политика,Владимир Путин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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