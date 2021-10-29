В Кремле анонсировали военные совещания Путина в Сочи

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Владимир Путин традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. Последняя серия таких совещаний состоялась в мае, в течение трёх дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооружённых сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.