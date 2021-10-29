Еще 55 российских дипломатов могут покинуть США

С учетом выдвинутых Вашингтоном требований еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что требование еще больше усугубит обстановку на дипломатическом фронте.
«Заявляем в этой связи, что упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород — это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», — приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой.
По ее словам, в настоящее время у США в России работают порядка 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 человек.