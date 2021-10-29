МИД России призвал США остановить «маховик эскалации»

«Предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях», — заявила представитель МИД. Она подчеркнула, что Вашингтону вариант с выходом на «полное встречное обнуление» хорошо известен.