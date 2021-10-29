В МИД отреагировали на сообщение о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

"У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания", – уточнили в МИД РФ.