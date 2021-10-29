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В МИД России отреагировали на сообщения о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

Москва24
1 час назад

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на сообщения СМИ об удержании солдатами Вооруженных сил Украины в Донбассе 37 российских граждан, передает RT.

В МИД отреагировали на сообщение о пленении 37 россиян солдатами ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в "серой зоне" села Старомарьевка. По информации российского внешнеполитического ведомства, ситуация в селе осложнена "фильтрационными мероприятиями".

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В районе Старомарьевки вводятся комендантский час и ограничения на перемещение мирных жителей.

"У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания", – уточнили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что у въезда в село находятся представители Международного комитета Красного Креста (МККК) и сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Министерство иностранных дел РФ следит за обстановкой и предпримет меры для защиты интересов граждан страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в районе конфликта в Донбассе возможна дальнейшая деградация ситуации. Дипломат указала на обострение ситуации в зоне противостояния.

Политика,Мария Захарова,Международный комитет Красного Креста,МИД,ОБСЕ,
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