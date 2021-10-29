В МИД отреагировали на сообщение о пленении 37 россиян ВСУ

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на сообщение о пленении солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 37 россиян, проживающих в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка, и призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

«Продолжаем следить за развитием обстановки. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — сказано в распространенном заявлении.

В министерстве указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.