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В МИД отреагировали на сообщение о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

Lenta.ru
54 минуты назад

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на сообщение о пленении солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 37 россиян, проживающих в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка, и призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

В МИД отреагировали на сообщение о пленении 37 россиян ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Продолжаем следить за развитием обстановки. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — сказано в распространенном заявлении.

В министерстве указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили, что 26 октября самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Отмечается, что за сутки украинские военные нанесли более 110 ударов, использовав при этом тяжелую артиллерию, минометы, БМП, ударный беспилотник и стрелковое оружие.

Политика,Международный комитет Красного Креста,МИД,ОБСЕ,
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