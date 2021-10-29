Путин отправил Мурашко и его замов в регионы со сложной эпидобстановкой

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по COVID-19. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, перед руководством Минздрава поставили задачу в рамках этих поездок «оказать медикам в регионах методическую и иную необходимую помощь».
Напомним, что ранее Владимир Путин также поручил ведомству «направить в субъекты России с неблагоприятной эпидситуацией бригады специалистов ведущих медицинских и научных организаций».
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которые приводит «Российская газета», критическая ситуация по COVID-19 сегодня наблюдается в 13 регионах России, в частности на Алтае, Бурятии, Владимирской, Ивановской, Курганской областях и других.