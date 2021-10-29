В Кремле припомнили Молдавии долг по газу

«Газпром» не может бесплатно отдавать газ и бесконечно прощать Молдавии долги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Имидж „Газпрома“ великолепен, европейские лидеры неоднократно заявляли, что „Газпром“ точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу компании это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. „Газпром“ не может бесплатно отдавать газ и прощать долги», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее правительство Молдавии потребовало у «Газпрома» скидку на поставки газа. При этом у страны сохраняется долг в 433 млн долларов. Однако в Молдавии наличие задолженности перед «Газпромом» не признают.
Вчера власти страны договорились с украинской компанией «Нафтогаз» на поставку 500 тысяч кубометров газа, пишет RT.