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В Кремле припомнили Молдавии долг по газу

Ura.Ru
15 минут назад

«Газпром» не может бесплатно отдавать газ и бесконечно прощать Молдавии долги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Имидж „Газпрома“ великолепен, европейские лидеры неоднократно заявляли, что „Газпром“ точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу компании это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. „Газпром“ не может бесплатно отдавать газ и прощать долги», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее правительство Молдавии потребовало у «Газпрома» скидку на поставки газа. При этом у страны сохраняется долг в 433 млн долларов. Однако в Молдавии наличие задолженности перед «Газпромом» не признают.

Молдавия купила газ у Нидерландов

Вчера власти страны договорились с украинской компанией «Нафтогаз» на поставку 500 тысяч кубометров газа, пишет RT.

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