В Кремле припомнили Молдавии долг по газу

«Имидж „Газпрома“ великолепен, европейские лидеры неоднократно заявляли, что „Газпром“ точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу компании это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. „Газпром“ не может бесплатно отдавать газ и прощать долги», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.