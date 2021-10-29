В КПРФ допустили провокацию в отношении Рашкина

«По каким-то непонятно кем снятым кадрам ведется съемка Валерия Рашкина, который ведет себя предельно корректно. Абсолютно непохоже, что он выпил. В Telegram-каналах уже обвиняют, что он пьяный за рулем. Никто даже не зафиксировал, что именно он был за рулем. В багажнике показали какое-то мясо. Какое — мы даже не знаем. Если его обвиняют в незаконной охоте, где оружие?» — указал Ющенко.