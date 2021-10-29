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В КПРФ допустили провокацию в отношении Рашкина

Lenta.ru
30 минут назад

В КПРФ намерены выяснить все обстоятельства ситуации вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина, отметив, что не допустят провокационные действия в отношении своих активистов, приводит RTVI слова руководителя пресс-службы партии Александра Ющенко.

В КПРФ допустили провокацию в отношении Рашкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал Рашкина ярким оппозиционным политиком с достаточно резкой риторикой, напомнив, что тот поднимал протесты против дистанционного электронного голосования в Москве.

«Эта цепочка событий наводит на мысль, что против Рашкина могли готовиться провокационные действия», — заявил Ющенко.

Пресс-секретарь компартии также раскритиковал кадры, снятые в Саратовской области на месте, где был остановлен автомобиль с депутатом и найден убитый лось.

«По каким-то непонятно кем снятым кадрам ведется съемка Валерия Рашкина, который ведет себя предельно корректно. Абсолютно непохоже, что он выпил. В Telegram-каналах уже обвиняют, что он пьяный за рулем. Никто даже не зафиксировал, что именно он был за рулем. В багажнике показали какое-то мясо. Какое — мы даже не знаем. Если его обвиняют в незаконной охоте, где оружие?» — указал Ющенко.

Ночью 29 октября машина, в которой находился Валерий Рашкин и еще один человек, была остановлена в Саратовской области. В багажнике были обнаружены останки лося. По словам депутата, он с друзьями обнаружил в лесу уже мертвого лося, и решил отвезти его в полицию.

В отношении него полицейские составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП России («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Позже было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

Политика,Александр Ющенко,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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