Россия потребовала от Черногории объяснить политубежище Измаилова

Российское посольство запросило у Черногории документы, по которым бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

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«Посольство обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от черногорских компетентных органов, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову», — сказано в сообщении посольства.

23 октября Исмаилова отпустили на свободу в Черногории по решению Высшего суда. Сообщалось, что ему предоставили политическое убежище в Черногории из-за «политических гонений» и не может быть выдан России.

По мнению юриста Дмитрия Кваши, для экстрадиции бизнесмена на территорию России страна должна выполнить ряд условий. Основное из которых — доказать факт того, что Исмаилов совершал преступления на территории РФ.

В свою очередь юрист из Германии Гарри Мюррей считает, что российская сторона добьется экстрадиции бывшего владельца Черкизовского рынка. По его словам, ни одна из стран, куда бы Исмаилов ни отправился, не предоставит ему убежище. В качестве исключения он предположил, что только Великобритания и США смогут на это пойти.