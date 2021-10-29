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Россия может помочь талибам своей вакциной от коронавируса

News.ru
29 минут назад

Движение «Талибан» (запрещено в России) заинтересовано в получении российских вакцин от коронавирусной инфекции, заявили во временном правительстве Афганистана. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил в разговоре с NEWS.ru, что Россия поможет Афганистану вакциной.

Россия может помочь талибам своей вакциной от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно помогать всем. Он подчеркнул, что чем больше в мире будет вакцинированных людей, тем лучше и спокойнее будет развиваться жизнь на Земле.

Мы должны оказывать всяческое содействием всем странам и людям в оказании помощи и предоставлении вакцины, — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что правительство Афганистана сможет рассчитывать на помощь от российской стороны, если обратиться к Москве.

Я думаю да, будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку, — отметил депутат.

Ранее министр здравоохранения во временном правительстве Афганистана Каландар Ибад заявил, что талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавирусной инфекции, а также препаратов из других стран. По его мнению, всё, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье афганцев, представляет большую ценность. В связи с этим талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса, а также из любой другой страны, которая готова оказать содействие в этой области.

Политика,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Талибан,
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