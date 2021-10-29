Россия может помочь талибам своей вакциной от коронавируса

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По его словам, в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно помогать всем. Он подчеркнул, что чем больше в мире будет вакцинированных людей, тем лучше и спокойнее будет развиваться жизнь на Земле.

Мы должны оказывать всяческое содействием всем странам и людям в оказании помощи и предоставлении вакцины, — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что правительство Афганистана сможет рассчитывать на помощь от российской стороны, если обратиться к Москве.

Я думаю да, будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку, — отметил депутат.