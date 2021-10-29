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Режим мог пасть: эксперт о ресурсах РФ обрушить экономику Украины

Мария Иванова
1 час назад

Эксперт Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что у России было несколько возможностей обрушить экономику Украины, но страна на это не идет, чтобы не портить отношения с Западом и не столкнуться с наплывом беженцев. Об этом он рассказал в интервью «Украине.ру».

Режим мог пасть: эксперт о ресурсах РФ обрушить экономику Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Зубец прокомментировал слова бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Он заявил, что Россия могла бы ввести экономическую блокаду Украины, что привело бы к «падению режима» всего за несколько дней.

Экономист назвал сроки неминуемого дефолта на Украине

По мнению эксперта, отрезать Украину от нефтепродуктов можно было «еще много лет назад», но это привело бы к серьезному социально-экономическому кризису.

«Более того, в ответ на Керченскую провокацию [экс-президента Украины] Петра Порошенко можно было перекрыть доступ международных судов к портам в Одессе, Ильичевске или Бердянске. Это было бы просто и это позволило бы уронить экономику Украины», - заявил он.

Зубец подчеркнул, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов на Украину.

«Если этого не будет, то это вызовет жесткую реакцию на Западе (а нам это не надо) и будет означать падение экономики Украины, которое отразится на России», - сказал он.

В результате коллапса украинской экономики у российских границ могут появиться до трех миллионов беженцев, которых придется принять, обеспечить жильем и работой, подчеркнул Зубец.

«Задача России - дождаться ситуации, при которой «труп врага проплывет мимо нас», - считает эксперт.

По его мнению, Россия дождется, пока украинская экономика «деградирует до такой степени, когда всем станет понятно, что в нынешнем виде существование Украины невозможно». В этом случае отношения Киева и Москвы смогут вернуться в 2013 год.

Политика,Алексей Зубец,Николай Азаров,Петр Порошенко,Правительство РФ,
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